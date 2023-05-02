В ЛНР допустили начало украинского контрнаступления после сдачи Артемовска

Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ могут начать контрнаступление после сдачи Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление после сдачи Артемовска (украинское название — Бахмут), считает экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник. Об этом сообщает издание «Взгляд».

«Для организации точечного узконаправленного наступления у ВСУ имеется все необходимое. Противник располагает человеческим ресурсом, техникой и западными разведданными. Но не последнюю роль при атаке будут играть вопросы имиджевого и политического характера», — допустил Мирошник.

По его мнению, Киев осознает всю тяжесть положения украинской армии в Артемовске, поэтому город рано или поздно придется оставить. «Однако офис [президента Украины Владимира] Зеленского придал населенному пункту колоссальное идеологическое значение, в результате чего отступление нанесет ВСУ непоправимый репутационный ущерб», — отметил Мирошник.

В связи с этим, считает он, ВСУ могут перейти в контрнаступление в преддверии 9 Мая, чтобы перекрыть негативный информационный фон в СМИ в случае оставления Артемовска.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что причиной задержки украинского контрнаступления является плохая погода, которая не позволяет тяжелой технике передвигаться.