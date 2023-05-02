МИД Приднестровья ответил на призывы Молдавии вывести российских миротворцев

Глава МИД Приднестровья Игнатьев: миротворцы России останутся в республике в любом случае

Российские миротворцы останутся в Приднестровье даже в случае выхода Молдавии из соглашения о мирном урегулировании конфликта в непризнанной республике. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Министерства иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев, комментируя призывы молдавских политиков заменить голубые каски на гражданских наблюдателей.

По словам Игнатьева, для приднестровской стороны вариант может быть только один — это продолжить обеспечивать мир и безопасность на берегах Днестра в рамках уже существующих структур. Даже выход Молдавии из соглашения не будет являться основанием для прекращения миротворческой операции.

«Здесь живет значительное количество мирных людей — полмиллиона населения Приднестровья, включая граждан Российской Федерации, которых почти 250 тысяч. Все эти люди требуют защиты», — отметил глава МИД.

Ранее сообщалось, что жителей Молдавии будет ждать наказание за ношение георгиевской ленточки, поскольку она является «символом государства-агрессора».