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12:38, 2 мая 2023Из жизни

Страдающая от боли 11 лет женщина обнаружила внутри тела иголку с ниткой

Daily Mirror: женщина страдала от боли 11 лет и обнаружила внутри тела иголку с ниткой

Фото: Globallookpress.com

39-летняя Мария Адерлинда Фореро, жительница деревни Сан-Исидро, Колумбия, узнала, что внутри ее тела остались нитка с иголкой после операции, сделанной 11 лет назад. Об этом сообщает Daily Mirror.

В 2012 году женщина, родившая четверых детей, решилась на перевязку маточных труб, после которой больше не могла забеременеть. Уже через несколько дней после операции она начала страдать от боли, которая постепенно усиливалась. Врачи выписали Фореро анальгетик, однако ей становилось все хуже. В результате ей было назначено более мощное обезболивающее.

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В течение следующих 11 лет Мария постоянно испытывала боль, не могла ходить и спать. Из-за этого Фореро сменила несколько мест работы. После множества обращений в больницу и долгих лет страданий медики назначили женщине УЗИ и МРТ. Во время обследований врачи обнаружили, что внутри тела Фореро находятся нитка и иголка, оставленные хирургами, которые проводили ей операцию в 2012 году.

Женщина была шокирована, узнав, что халатность врачей заставила ее страдать столько лет. Перенесла ли Фореро операцию по удалению инородных предметов, неизвестно.

Ранее сообщалось, что жительница США стала с трудом передвигаться после того, как врач прооперировал ей не ту ногу. Теперь она ходит только с тростью или ходунками.

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Алиса Удовик
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