В российском регионе зарезали подростка во время ссоры с неформалами

Под Челябинском в ссоре с неформалами зарезали подростка, подозреваемого арестовали

В Челябинской области арестовали 21-летнего местного жителя, который обвиняется в смерти 17-летнего подростка. Об этом во вторник, 2 мая, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. По версии следствия, ночью 30 апреля обвиняемый нанес не менее одного удара ножом потерпевшему. Подростка госпитализировали, однако вскоре он скончался в больнице.

По данным 74.RU, подросток был убит в местном парке во время ссоры с тремя неформалами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Москве женщину задержали по подозрению в убийстве 90-летней матери.