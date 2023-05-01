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13:40, 1 мая 2023Силовые структуры

Москвичка зарезала 90-летнюю мать после ссоры

В Москве женщину задержали по подозрению в убийстве 90-летней матери

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительницу Москвы задержали по подозрению в убийстве 90-летней матери на северо-западе столицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ГСУ Следственного комитета России по Москве.

По данным следствия, преступление было совершено в жилом доме на улице Расплетина. Утром 1 мая там обнаружили тело женщины 1933 года рождения с признаками насильственной смерти. У жертвы зафиксированы ножевые ранения в области живота.

По предварительным данным, между женщиной и ее матерью произошла ссора на бытовой почве. Как уточняет РЕН ТВ, тело обнаружили с 15 ножевыми ранениями. Источник телеканала утверждает, что удары наносились кухонными ножами.

Подозреваемую задержали и отправили на допрос. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области мужчина зарезал бывшую супругу из ревности.

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Варвара Кошечкина
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