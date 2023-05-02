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17:13, 2 мая 2023Интернет и СМИ

Сообщение о планах арестовывать людей за неправильные мысли не подтвердилось

Информация о позволяющей арестовывать людей новой технологии не подтвердилась

Фото: Jens Schlueter / Pool / Reuter

Сообщение о том, что на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе представили технологию, позволяющую арестовывать людей за неправильные мысли, оказалась частично недостоверной.

В начале февраля сайт The People Voice опубликовал статью под названием «ВЭФ представляет технологию, которая позволяет элите арестовывать граждан за неправильные мысли». В ней говорится, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе была представлена ​​технология мониторинга мозговых волн, позволяющая работодателям определять, насколько усердно работают их сотрудники, отвлекаются ли они и испытывают ли они любовные чувства к коллегам. Также автор публикации предполагает, что «ваши собственные мысли могут быть использованы в качестве доказательства против вас в суде».

Действительно, профессор Университета Дьюка Нита Фарахани на форуме в Давосе выступила с презентацией о нейротехнологиях, создающих «прозрачность мозга». Новые технологии, по словам Фарахани, включают в себя различные носимые датчики, которые считывают электрические импульсы мозга и могут показать, насколько вы устали или сосредоточены ли вы на текущей задаче. Однако о том, что новые технологии позволят элитам арестовывать граждан за неправильные мысли, профессор не сказала.

Сообщения со Всемирного экономического форума часто искажались в соцсетях и ранее. Так, в марте появился фейк о том, что участники ВЭФ поклялись запретить «опасные» яйца, потому что они якобы лечат COVID-19 естественным путем.

Сообщение о том, что новые технологии позволят арестовывать людей за неправильные мысли, не публиковалось в СМИ, однако активно распространялось в соцсетях. Многие пользователи и паблики «ВКонтакте» разместили одинаковые сообщения и ссылкой на видео на YouTube. Среди таких сообществ — «Телеканал "Сталинград"», «Русские из СССР» и «За возрождение СССР».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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Варвара Кошечкина
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