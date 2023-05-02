Россиянин установил скрытую камеру в доме знакомой и попал под следствие

В Брянске мужчина установил скрытую камеру в гардеробной знакомой и попал под следствие

В Брянске перед судом предстанет местный житель, который следил за знакомой с помощью установленной в ее доме скрытой камеры. Об этом во вторник, 2 мая, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

По версии следствия, у россиянина был комплект ключей от квартиры потерпевшей, с помощью которого он проник внутрь и спрятал камеру в коробке из-под обуви, расположенной в гардеробной комнате.

Россиянина обвиняют в незаконном проникновении в жилище, производстве специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и сборе сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну без согласия данного лица.

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