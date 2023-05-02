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11:56, 2 мая 2023Россия

Стало известно о гибели вагнеровца при обстреле ВСУ приграничного поселка России

Mash: при атаке на Брянскую область погиб экс-боец ЧВК «Вагнер», вернувшийся из зоны СВО

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Один из четырех погибших при обстреле Суземки Брянской области оказался бывшим бойцом ЧВК «Вагнер», который отслужил в зоне СВО и вернулся домой. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По данным издания, мужчина вернулся в Брянскую область 24 апреля после шести месяцев службы в зоне спецоперации. Погибшему было 46 лет, в момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) он находился в частном доме, куда попал снаряд.

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Как стало известно авторам канала, тела четырех погибших при обстреле нашли во дворе дома около бани. Еще двоих пострадавших госпитализировали. В поселке повреждены 25 домов, поврежден производственный корпус местного оборонного предприятия.

30 апреля Украины дважды атаковала поселок Суземка в Брянской области, в нем ввели режим ЧС. Есть версия, что возможной целью атаки ВСУ на Суземку стало крупное оборонное предприятие в российском регионе. По сообщению губернатора Александра Богомаза, погибли четыре человека.

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Анастасия Шейкина
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