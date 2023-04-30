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14:20, 30 апреля 2023Россия

Названа возможная цель атаки ВСУ на Брянскую область

Mash: целью атаки ВСУ на Суземку под Брянском могло быть крупное оборонное предприятие

Фото: Reuters

Целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Суземка в Брянской области могло быть крупное оборонное предприятие. Такую предполагаемую цель обстрела назвал Telegram-канал Mash.

При этом не уточняется, о каком именно заводе идет речь, но утверждается, что он расположен менее чем в километре от места прилетов. «Но туда ракеты не долетели — упали на дома мирных жителей. В результате полностью разрушен один, еще около 14 серьезно повреждены», — пишут авторы канала.

Mash утверждает, что в результате атаки один человек пропал без вести, а еще четверо числятся погибшими.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 00:58 воскресенья, 30 апреля, сообщал, что в результате украинского обстрела погибли двое местных жителей. Позднее он заявил, что ВСУ обстреляли Суземку второй раз за ночь, пострадавших при этом, по официальным данным, не было.

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Варвара Кошечкина
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