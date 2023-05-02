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12:39, 2 мая 2023Бывший СССР

На Украине заявили о падении интереса к СВО в мире

Посол Украины Пристайко заявил о падении интереса к СВО в мировых СМИ

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил о падении интереса к специальной военной операции (СВО) в мировых СМИ. Об этом политик рассказал в эфире Sky News, передает РИА Новости.

«Очевидно, что новизна войны на Украине угасает. Поддержка все еще есть, но мы не на первых страницах ежедневных новостей, как раньше, потому что в мире случается много других трагедий», — сказал Пристайко.

Ранее Пристайко заявил о достижении Россией «ключевых целей» спецоперации после взятия под контроль крупной атомной электростанции для снабжения Крыма электричеством и обеспечения полуострова пресной водой.

5 апреля в Министерство иностранных дел России рассказали о выгоде всего мира от победы Москвы в ходе конфликта на Украине. Ведомство считает, что миллионы людей смогут пользоваться своими естественными правами: свободно изъясняться на родном языке и беспрепятственно пользоваться свободой вероисповедания.

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Алевтина Запольская
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