В Швеции сравнили Евросоюз со смирительной рубашкой

Aftonbladet: лидер «Шведских демократов» Окессон сравнил Евросоюз со смирительной рубашкой

Евросоюз вскоре станет смирительной рубашкой для Швеции. Такое сравнение допустил лидер партии «Шведские демократы» Йимми Окессон в интервью газете Aftonbladet.

«Политики и бюрократы из других стран, которых мы не можем ни выбирать, ни увольнять, имеют сегодня большее влияние на шведское законодательство, чем я или мои избранные народом коллеги», — сказал он, добавив, что шведские муниципалитеты принимают как минимум 60 процентов решений под влиянием еврочиновников.

По словам политика, при этом влияние Швеции на Евросоюз, напротив, остается крайне ограниченным. «А потому немецкие, польские или французские политики на практике решают, какие машины вы должны покупать, сколько должен стоить бензин или какие деревья вы можете рубить на своей земле», — подчеркнул Окессон.

Ранее аналитики Еврокомиссии назвали Швецию единственной страной в Евросоюзе, чья экономика сократится по итогам 2023 года. Статус самой проблемной экономики Европы Швеция получила из-за резкого спада на рынке жилья, который привел к банкротству сотен компаний. Кроме того, в стране наблюдается высокая инфляция, что в совокупности с увеличением ключевой ставки стало причиной снижения потребительской и деловой активности.