Россияне запланировали перейти на электрокары

«Росгосстрах» и ГК АВТОДОМ: 38 процентов россиян планируют перейти на электрокары

Более 30 процентов россиян планируют перейти на электрокары. Об этом сообщают специалисты страховой компании «Росгосстрах» и ГК АВТОДОМ, материал которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе компаний приняли участие 1,5 тысячи россиян старше 18 лет. Среди них перейти на электрические автомобили захотели 38 процентов. При этом пять процентов опрошенных посчитали подходящим вариантом гибридную машину, которая работает и с помощью двигателя внутреннего сгорания, и от энергии аккумулятора. 18 процентов опрошенных не задумывались о покупке подобного транспорта.

Россияне также высказались о предпочтениях по поводу места производства электрокара. 17 процентов заявили, что купили бы российский вариант, 16 процентов — европейский и 14 процентов — китайский. Среди положительных сторон таких машин большинство респондентов (23 процента) назвали их экологичность, 18 процентов оценили дешевизну электроэнергии по сравнению с бензином и дизельным топливом, а 13 процентов — бесплатный проезд по платным дорогам.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что по итогам 2022 года продажи электромобилей во всем мире выросли на 55 процентов по сравнению с 2021-м. За год в мире приобрели 10 миллионов машин на электродвигателях (учитывая гибриды). Всего на дорогах по всей планете оказалось около 26 миллионов электрокаров.