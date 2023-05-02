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18:03, 2 мая 2023Путешествия

Россияне променяли отдых в стране на четыре зарубежных направления

Travelata: число желающих отдохнуть в стране россиян за год сократилось в два раза

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Российские туристы променяли отдых в стране на четыре зарубежных направления — соотечественники заинтересовались поездками в Турцию, Абхазию, Египет и ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.

Согласно данным аналитиков, число россиян, желающих отправиться в путешествие по стране, за год сократилось более чем в два раза — до 26 процентов. «В прошлом году из-за сложной политической ситуации многие международные авиарейсы были приостановлены, поэтому на отечественные курорты летом отправились 54 процента отдыхающих, которые уже купили туры. В этом сезоне туристы готовы платить больше, чтобы провести отпуск за рубежом», — пояснили в сервисе.

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Отмечается, что наибольшей популярностью среди соотечественников пользуется Турция — провести предстоящий отпуск на курортах республики планируют как минимум 46 процентов путешественников. «Россия пока на втором месте, остаться внутри страны собираются 26 процентов отдыхающих. Абхазия два года подряд занимает третью строчку», — говорится в публикации. В топ-5 наиболее востребованных стран также вошли Египет и ОАЭ.

Ранее туроператоры назвали Крым самым выгодным черноморским направлением для отпуска. Оказалось, что в 2023 году стоимость путевок на полуостров снизилась на 40 процентов, в то же время цена отдыха в Сочи выросла на ту же величину.

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Валентина Процкова
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