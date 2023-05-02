Агент Шведа назвал спасшие баскетболиста от смерти обстоятельства

Агент Шведа Фимич заявил, что баскетболиста спасли от смерти бог и спортивная подготовка

Официальный представитель баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич высказался о нападении на своего клиента в Москве. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам агента, баскетболиста спас от смерти бог, а также то обстоятельство, что Швед имеет профессиональную спортивную подготовку. «Алексей упал, ударившись головой о тротуар. Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга! А что бы было, будь он простым нетренированным человеком?» — заявил Фимич. Он также отметил, что Швед находился в ресторане с женой и назвал поведение нападавших неприемлемым.

Швед подвергся нападению 1 мая в центре Москвы

Сообщалось, что инцидент произошел при выходе из ресторана «Джун» на Большой Никитской улице. У 34-летнего баскетболиста возник конфликт с компанией из пятерых мужчин. Завязалась драка, от удара одного из нападавших спортсмен упал. На помощь ему пришли сотрудники ресторана. Отмечалось, что Швед находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате нападения Швед получил черепно-мозговую травму

Спортсмену вызвали скорую, но он отказался от госпитализации и поехал домой. Там баскетболисту стало плохо, ему снова вызвали врачей, и со второй попытки Швед лег в стационар.

В пресс-службе МВД России заявили, что в настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ЦСКА отреагировали на произошедшее

О нападении на Шведа высказался президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин. По его словам, Швед уже подал заявление в полицию. Функционер также выразил надежду, что нападавших найдут. Он отметил, что ближайшие матчи в рамках Единой лиги ВТБ Швед пропустит.

Я так понимаю, что угрозы жизни нет, но насколько серьезно пострадало здоровье, будет понятно сегодня-завтра. Швед пробудет в больниц столько, сколько нужно, чтобы поправиться Андрей Ватутин

В сети появилось видео происшествия

На опубликованном ролике показано, как около входа в ресторан «Джун» собирается группа людей, которая потом убегает. Подробности инцидента рассмотреть сложно. Появилась информация, что нетрезвую компанию мужчин выгнали из ресторана, а Швед сделал им замечание.

В итоге нападавшие дождались баскетболиста у входа в заведение, после чего завязалась драка

Накануне нападения Швед играл в решающем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань». Московская команда потерпела поражение в овертайме со счетом 100:103 и впервые в истории не попала в финал турнира. Швед стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка.