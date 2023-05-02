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19:22, 2 мая 2023Россия

В Москве полиция сняла с балкона используемый на СВО флаг с ликом Христа

Полиция сняла с балкона московского дома используемый на СВО флаг со Спасом Нерукотворным

Полиция сняла с балкона московского дома используемый на специальной военной операции (СВО) флаг с ликом Христа Спас Нерукотворный. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор телеканала «Спас» телеведущий Борис Корчевников.

Как сообщил журналист, флаг висел на общем балконе дома, расположенного на Кутузовском проспекте. Он процитировал пришедшее ему письмо, в котором жители дома рассказали, что приурочили вывешивание флага к майским праздникам. После этого коммунальные службы потребовали снять знамя, а когда владельцы флага отказались это делать, на место выехали сотрудники полиции и, как утверждается, ФСБ.

«Приехали на трех патрульных машинах полиция, начальник уголовного розыска и из ФСБ. Потребовали убрать знамя. Вели себя корректно. Но сняли знамя и увезли с собой, сказав, что на экспертизу», — приводит Корчевников текст поступившего ему письма.

Журналист назвал вывесивших флаг жителей дома на Кутузовском проспекте простыми русскими людьми, сочувствующими солдату, а действия полиции — «гонениями на веру и все русское». Также он отметил, что, по его мнению, духовная мобилизация провалилась.

Вскоре после публикации Корчевников уточнил, что участковый извинился перед москвичами и вернул флаг. «Участковый (...) пояснил, что к такому еще не привыкли, (вот триколор — он куда привычнее) — а этот надо было изучить — нет ли запрещенных символов — "перебдели", одним словом», — подытожил он.

В житии князя Дмитрия Донского, канонизированного в 1988 году, говорится, что перед сражением на Куликовом поле с войсками Орды тот молился иконе со Спасом Нерукотворным, а также вел войска в бой с хоругвями, на которых был изображен этот же образ. Участники СВО также используют этот лик на флагах и шевронах.

Марк Леонов
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