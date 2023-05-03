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14:41, 3 мая 2023Ценности

Полиция ворвалась на роскошную яхту российского бизнесмена

Немецкая полиция ворвалась на роскошную яхту российского бизнесмена Фархада Ахмедова

Фото: SuperYacht Time

Немецкая полиция ворвалась на роскошную яхту российского бизнесмена, стоимость которой составляет 230 миллионов долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Власти не раскрывают имя задержанного «из соображений конфиденциальности». При этом известны возраст олигарха и информация о 115-метровом судне. Также уточняется, что мужчина находится в санкционном списке ЕС с апреля 2022 года, а яхта Luna пришвартована на севере Германии. В свою очередь, Mash предполагает, что данный вид транспорта принадлежит Фархаду Ахмедову.

Чтобы выяснить, находятся ли на судне запрещенные ценности и предметы роскоши, немецкие власти задействовали военно-морской флот и федеральных силовиков. На данный момент известно, что на яхте провели обыск.

В марте журналисты Business Insider раскрыли подробности о судьбе яхты, владельцем которой США назвали российского миллиардера Андрея Гурьева. Речь шла о суперъяхте Alfa Nero стоимостью 81 миллион долларов (6,1 миллиарда рублей), которая с февраля 2022 года находится в Антигуа. Власти страны объявили судно брошенным и выставили на аукцион, поскольку хозяин так и не объявился.

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Карина Черных
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