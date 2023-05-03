Российская авиация уничтожила резервы ВСУ в районе Авдеевки

РИА Новости: авиация ВКС России уничтожила бригаду ВСУ в районе Авдеевки

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ Вадима Астафьева.

«Авиацией "Южной" группировки войск уничтожено сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сообщил Астафьев.

Он добавил, что российские войска также уничтожили артиллерийский расчет ВСУ и 120-мм гаубицу Д-30 на марьинском направлении в районе села Максимильяновка.

Ранее стало известно о поражении российской артиллерией транспортного узла в Павлограде Днепропетровской области. Удар был нанесен по складам с боеприпасами и железнодорожному эшелону украинских военных.