Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:21, 3 мая 2023Мир

ЕК представила план наращивания производства боеприпасов

ЕК выделит 500 млн евро из бюджета ЕС и 1 млрд евро из фонда мира на боеприпасы

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) представила план наращивания производства боеприпасов, об этом говорится в заявлении ЕК.

Уточняется, что ЕК приняла акт в поддержку производства боеприпасов, в соответствии с которым предполагается выделение 500 миллионов евро из бюджета Европейского союза, а также один миллиард евро из Европейского фонда мира. Закон направлен на наращивание производственных мощностей ЕС и решение проблемы нехватки боеприпасов и ракет, а также их компонентов путем принятия целевых мер, включая финансирование.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Подозреваемые в нападении на баскетболиста Шведа рассказали подробности драки
Захарова описала требования Польши по репарациям к России фразой «доиграются»
Пираты взяли в плен двух грузин и россиянина в водах Габона
В России доработали бомбы ФАБ-250
Звезда «Гарри Поттера» назвала причины перерыва в актерской карьере
Россия пригрозила ответом в случае появления баз США в Финляндии
В окружении Костомарова высказались о возможном переводе в клинику в Германии
Зеленский впервые после начала спецоперации отправится в Германию
Россиянкам назвали пять бесполезных вещей в летнем гардеробе
ЕК представила план наращивания производства боеприпасов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.