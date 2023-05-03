ЕК выделит 500 млн евро из бюджета ЕС и 1 млрд евро из фонда мира на боеприпасы

Еврокомиссия (ЕК) представила план наращивания производства боеприпасов, об этом говорится в заявлении ЕК.

Уточняется, что ЕК приняла акт в поддержку производства боеприпасов, в соответствии с которым предполагается выделение 500 миллионов евро из бюджета Европейского союза, а также один миллиард евро из Европейского фонда мира. Закон направлен на наращивание производственных мощностей ЕС и решение проблемы нехватки боеприпасов и ракет, а также их компонентов путем принятия целевых мер, включая финансирование.