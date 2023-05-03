В России предложили ограничить использование беспилотников

Депутат Госдумы Чепа призвал ограничить использование беспилотников в России

Использование беспилотников следует ограничить во всей России, по крайней мере, на время украинского конфликта. Это необходимо, чтобы не провоцировать лишнюю панику среди населения при использовании дронов в мирных целях, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Вопрос о том, что необходимо регламентировать полеты всех беспилотников, уже поднимался. Понятно, что их используют в разных целях: они популярны у журналистов, применяются гражданскими службами, организациями, которые занимаются землемерными работами, простыми людьми. Но все же ограничить использование сейчас было бы правильно», — считает Чепа.

Политик подчеркнул, что временно запретить использование беспилотников простыми гражданами следует не в репрессивных целях, а чтобы не провоцировать лишнего беспокойства у населения.

«Понятно, что люди сейчас нервничают, когда видят беспилотник. Поэтому, я думаю, к временному запрету на период конфликта все отнесутся с пониманием. Так же понятно, что чаще всего беспилотники абсолютно безопасны, но в сегодняшней ситуации они действуют очень раздражающе на людей», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что двое граждан Украины с поддельными документами запустили неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в московском районе Южное Бутово. Коптер обнаружили местные жители в одном из дворов на улице Адмирала Ушакова. Запущенный БПЛА отправлен на экспертизу.

