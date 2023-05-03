В России предложили ограничить использование беспилотников
Использование беспилотников следует ограничить во всей России, по крайней мере, на время украинского конфликта. Это необходимо, чтобы не провоцировать лишнюю панику среди населения при использовании дронов в мирных целях, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Вопрос о том, что необходимо регламентировать полеты всех беспилотников, уже поднимался. Понятно, что их используют в разных целях: они популярны у журналистов, применяются гражданскими службами, организациями, которые занимаются землемерными работами, простыми людьми. Но все же ограничить использование сейчас было бы правильно», — считает Чепа.
Политик подчеркнул, что временно запретить использование беспилотников простыми гражданами следует не в репрессивных целях, а чтобы не провоцировать лишнего беспокойства у населения.
«Понятно, что люди сейчас нервничают, когда видят беспилотник. Поэтому, я думаю, к временному запрету на период конфликта все отнесутся с пониманием. Так же понятно, что чаще всего беспилотники абсолютно безопасны, но в сегодняшней ситуации они действуют очень раздражающе на людей», — заключил депутат.
Ранее сообщалось, что двое граждан Украины с поддельными документами запустили неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в московском районе Южное Бутово. Коптер обнаружили местные жители в одном из дворов на улице Адмирала Ушакова. Запущенный БПЛА отправлен на экспертизу.