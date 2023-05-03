Стало известно о пожаре на складах в Киеве

«Страна.ua»: в Киеве заметили сильное задымление из-за пожара на складах

В Киеве произошел пожар на складах в районе Оболони. О сильном задымлении сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«На киевской Оболони горят склады. Видео сильного задымления публикуют местные Telegram-каналы», — говорится в публикации. На опубликованных кадрах можно увидеть большой столб дыма, который стремительно поднимается вверх.

При этом власти украинской столицы не заявляли о пожаре и не комментировали информацию, появившуюся в СМИ. По данным Министерства цифровой трансформации страны Украины, воздушная тревога в Киеве не объявлялась.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что в центре города, на Крещатике, загорелось здание. По его словам, пожар произошел на третьем этаже учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. Кличко добавил, что локализация огня составила 10 квадратных метров, над его ликвидацией работали спасательные службы.