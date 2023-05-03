Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:11, 3 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о пожаре на складах в Киеве

«Страна.ua»: в Киеве заметили сильное задымление из-за пожара на складах

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Киеве произошел пожар на складах в районе Оболони. О сильном задымлении сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«На киевской Оболони горят склады. Видео сильного задымления публикуют местные Telegram-каналы», — говорится в публикации. На опубликованных кадрах можно увидеть большой столб дыма, который стремительно поднимается вверх.

При этом власти украинской столицы не заявляли о пожаре и не комментировали информацию, появившуюся в СМИ. По данным Министерства цифровой трансформации страны Украины, воздушная тревога в Киеве не объявлялась.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что в центре города, на Крещатике, загорелось здание. По его словам, пожар произошел на третьем этаже учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. Кличко добавил, что локализация огня составила 10 квадратных метров, над его ликвидацией работали спасательные службы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
ЕС поставит Украине миллион снарядов в течение года
Более 300 человек начали эвакуировать из российского села из-за пожара
Цена на нефть в России резко снизилась
В ЦСКА рассказали о состоянии госпитализированного после нападения Шведа
Врачи обнаружили червей в позвоночнике российского животновода
Россиянин описал момент взрыва газа в многоквартирном доме
Вертолет Ми-2 перестал выходить на связь в российском регионе
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт
Российская экспедиция нашла в Арктике первое советское исследовательское судно
Момент смертельного падения российской пенсионерки из окна попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.