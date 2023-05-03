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17:17, 3 мая 2023Ценности

Модель описала внешность после стрижки челки в салоне фразой «выгляжу как гриб»

Модель Виктория Оливер подстригла челку в салоне и сочла свой поступок ошибкой

Кадр: @victoria_oliver4 / TikTok

Модель Виктория Оливер из Южной Африки описала внешность после стрижки челки в салоне фразой «выгляжу как гриб». Соответствующее видео опубликовано в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что спонтанно решилась на преображение внешности. Так, вначале на размещенных кадрах она продемонстрировала, как выглядела до похода в парикмахерскую. У юзерши были прямые гладкие волосы по плечи с ровным пробором. Затем она показала результат работы мастера, позируя с накрученной челкой до бровей с ровным срезом.

Оливер заявила, что «мгновенно» пожалела о своей трансформации и сочла свой поступок ошибкой. «Я выгляжу как гриб. Начался кризис четверти жизни», — указала манекенщица, сотрудничающая с расположенным в Йоханнесбурге агентством Boss Models JHB.

В январе сообщалось, что блогерша Саша Слоан из США хотела челку как у американской певицы Тейлор Свифт и осталась с внешностью героя из «Шрека».

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Алина Гостева
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