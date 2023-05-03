Годовалая девочка утонула в декоративном пруду в российском регионе

В Ставропольском крае годовалая девочка утонула в декоративном пруду в саду у бабушки

В селе Прасковея Ставропольского края годовалая девочка утонула в декоративном пруду, устроенном в саду у ее бабушки. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, ребенка ненадолго оставили без присмотра. Девочка стала изучать придомовую территорию. Ее внимание привлек декоративный пруд, расположенный около клумбы.

Ставропольские следователи предположили, что девочка оступилась, упала в воду и не смогла выбраться. Взрослые заметили это слишком поздно.

По факту происшествия возбудили дело по пункту 1 части статьи 109 УК России («Причинении смерти по неосторожности»).

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области утонул девятимесячный младенец, которого мать оставила в ванной и ушла. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мать ребенка проходила по нему как подозреваемая.