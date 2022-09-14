В Ленобласти утонул оставленный матерью в ванне младенец

В Ленобласти утонул 9-месячный младенец, оставленный матерью в ванне с включенной водой

В Ломоносовском районе Ленинградской области утонул девятимесячный младенец, которого мать оставила в ванной и ушла. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, сообщение о захлебнувшемся ребенке из деревни Яльгелево поступило в экстренные службы днем 13 сентября. Приехавшие на место медики констатировали смерть младенца.

Его мать рассказала, что купала сына в ванной и вышла на десять минут, оставив воду включенной. Когда женщина вернулась, младенец не подавал признаков жизни.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, пишет издание. Мать ребенка проходит по нему в качестве подозреваемой.

Ранее аналогичный случай произошел в Самаре. 17-летняя мать купала своего девятимесячного сына и оставила его без присмотра. После возвращения россиянка обнаружила ребенка мертвым.