В Ленобласти утонул оставленный матерью в ванне младенец
В Ломоносовском районе Ленинградской области утонул девятимесячный младенец, которого мать оставила в ванной и ушла. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации издания, сообщение о захлебнувшемся ребенке из деревни Яльгелево поступило в экстренные службы днем 13 сентября. Приехавшие на место медики констатировали смерть младенца.
Его мать рассказала, что купала сына в ванной и вышла на десять минут, оставив воду включенной. Когда женщина вернулась, младенец не подавал признаков жизни.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, пишет издание. Мать ребенка проходит по нему в качестве подозреваемой.
Ранее аналогичный случай произошел в Самаре. 17-летняя мать купала своего девятимесячного сына и оставила его без присмотра. После возвращения россиянка обнаружила ребенка мертвым.