Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Ленобласти утонул оставленный матерью в ванне младенец

В Ленобласти утонул 9-месячный младенец, оставленный матерью в ванне с включенной водой

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ломоносовском районе Ленинградской области утонул девятимесячный младенец, которого мать оставила в ванной и ушла. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, сообщение о захлебнувшемся ребенке из деревни Яльгелево поступило в экстренные службы днем 13 сентября. Приехавшие на место медики констатировали смерть младенца.

Его мать рассказала, что купала сына в ванной и вышла на десять минут, оставив воду включенной. Когда женщина вернулась, младенец не подавал признаков жизни.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, пишет издание. Мать ребенка проходит по нему в качестве подозреваемой.

Ранее аналогичный случай произошел в Самаре. 17-летняя мать купала своего девятимесячного сына и оставила его без присмотра. После возвращения россиянка обнаружила ребенка мертвым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
ВСУ вновь приступили к штурму Красного Лимана
США решили передать миллиарды долларов Афганистану в обход талибов
Модель дважды за один показ упала на подиуме во время дефиле
Участников свадьбы арестовали и оштрафовали за гимн запрещенного «Азова»
Москвичи бросились брать ипотеку
Врач перечислил способы восстановить севший голос
Собчак отреагировала на смерть главреда «Комсомольской правды»
В Ленобласти утонул оставленный матерью в ванне младенец
Великобритании удалось замедлить рекордный рост цен
В Роскомнадзоре рассказали о крупных утечках данных россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.