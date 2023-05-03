Россиянку заподозрили в принуждении подростка наблюдать за ее сексом

В Ленобласти женщину заподозрили в принуждении подростка наблюдать за ее сексом

В Ленинградской области 33-летнюю местную жительницу заподозрили в вовлечении подростка в сексуальные игры. Об этом в среду, 3 мая, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, летом 2022 года женщина занималась сексом со своим 36-летним знакомым на глазах у 15-летней школьницы, во время чего пара трогала несовершеннолетнюю за грудь. Правоохранители считают, что таким образом фигурантка пыталась пробудить в подростке интерес к сексу и удовлетворить свои потребности.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе женщина предложила обидчику секс со связыванием и в процессе расправилась с ним.