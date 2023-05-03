Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:35, 3 мая 2023Силовые структуры

Россиянку заподозрили в принуждении подростка наблюдать за ее сексом

В Ленобласти женщину заподозрили в принуждении подростка наблюдать за ее сексом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленинградской области 33-летнюю местную жительницу заподозрили в вовлечении подростка в сексуальные игры. Об этом в среду, 3 мая, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, летом 2022 года женщина занималась сексом со своим 36-летним знакомым на глазах у 15-летней школьницы, во время чего пара трогала несовершеннолетнюю за грудь. Правоохранители считают, что таким образом фигурантка пыталась пробудить в подростке интерес к сексу и удовлетворить свои потребности.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе женщина предложила обидчику секс со связыванием и в процессе расправилась с ним.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Двух человек заметили на крыше Сенатского дворца перед взрывом дрона над Кремлем
Годовалая девочка утонула в декоративном пруду в российском регионе
Субсидии закрытым российским аэропортам резко сократили
Диетолог подсказала способ выбрать эффективную диету для похудения
Предсказано опустынивание средиземноморских лесов
Тренер раскрыла секрет упругих ягодиц «как у Кардашьян»
Володин назвал теракт в отношении президента нападением на Россию
Госдума потребует применения «способного уничтожить киевский режим» оружия
Володин назвал власти Украины террористами после удара по Кремлю
Стали известны подробности возвращения Пугачевой в Москву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.