Россиянка предложила обидевшему ее любовнику секс-игру и в процессе убила его

В Энгельсе женщина предложила обидчику секс со связыванием и в процессе расправилась с ним

В Энгельсе Саратовской области суд приговорил 41-летнюю местную жительницу к девяти годам и шести месяцам колонии общего режима за убийство любовника. Об этом во вторник, 2 мая, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие и суд установили, что в июне 2022 года фигурантка поссорилась с пострадавшим и решила его убить. Женщина предложила обидчику секс со связыванием, а когда тот согласился, зафиксировала его руки и ноги и задушила проводом от зарядки телефона. Тело мужчины фигурантка завернула в поролон и опустила в подвал. Обжаловать приговор женщине не удалось.

Ранее сообщалось, что на Кубани 64-летняя мать ударила подругу ножом в живот из-за секса с ее 33-летним сыном.