На Кубани 64-летняя мать ударила подругу ножом в живот из-за секса с ее 33-летним сыном

В Лабинске 64-летняя россиянка ударила подругу ножом в живот из-за секса с ее 33-летним сыном и получила два года условно. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Вечером к женщине заглянула приятельница. Гостья стала флиртовать с сыном подруги. Заметив это, мать попросила не лезть к ее сыну, знакомая пообещала, что не будет этого делать.

После этого хозяйка ушла во двор. Когда она вернулась спустя 15 минут, заметила, что ее подруга лежит в постели вместе с сыном. Фигурантка вытащила женщину на кухню и пырнула ее ножом. Потерпевшую госпитализировали. Врачам удалось ее спасти