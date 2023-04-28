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20:06, 28 апреля 2023Силовые структуры

Россиянка ударила подругу ножом в живот из-за секса с ее 33-летним сыном

На Кубани 64-летняя мать ударила подругу ножом в живот из-за секса с ее 33-летним сыном

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Лабинске 64-летняя россиянка ударила подругу ножом в живот из-за секса с ее 33-летним сыном и получила два года условно. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Вечером к женщине заглянула приятельница. Гостья стала флиртовать с сыном подруги. Заметив это, мать попросила не лезть к ее сыну, знакомая пообещала, что не будет этого делать.

После этого хозяйка ушла во двор. Когда она вернулась спустя 15 минут, заметила, что ее подруга лежит в постели вместе с сыном. Фигурантка вытащила женщину на кухню и пырнула ее ножом. Потерпевшую госпитализировали. Врачам удалось ее спасти

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Елизавета Новикова
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