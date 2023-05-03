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12:33, 3 мая 2023Ценности

В посылке российской студентки нашли украшения с самым редким камнем в мире

Студентка из Санкт-Петербурга пыталась отправить посылкой в Китай сотни украшений

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Сотрудники таможенных органов нашли в посылке студентки из Санкт-Петербурга, которую она пыталась отправить в Китай, сотни ювелирных изделий с самым редким камнем в мире. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

В декларации россиянка заявила, что отправляет бижутерию для друзей на свадьбу, и в сотни раз занизила стоимость новых ювелирных изделий. Однако после проведения таможенной экспертизы выяснилось, что украшения выполнены из золота и серебра 585 и 925 проб и декорированы вставками из пейзажного каленого янтаря, сиреневого чароита, лунного адуляра, радужного агата и фианита.

Уточняется, что наибольшую ценность представили браслет, серьги и колье с самоцветом чароитом, единственное месторождение которого находится в Восточной Сибири.

Также известно, что рассматривается вопрос о возбуждении административных дел.

В январе 2023 года женщину задержали за попытку провезти в Россию кресты на 13 миллионов рублей. Гражданка Румынии, имя которой не раскрывается, прибыла из Дубая с 18 нательными крестами с бриллиантами люксового бренда Graff, выполненными из белого золота. По информации таможни аэропорта, общая сумма неуплаченных таможенных платежей за все изделия превышает четыре миллиона рублей.

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Екатерина Ештокина
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