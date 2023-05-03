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14:21, 3 мая 2023Россия

Врачи обнаружили червей в позвоночнике россиянина

Врачи Центра Илизарова обнаружили червей в позвоночнике россиянина из Омской области

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Врачи обнаружили паразитов в позвоночнике 60-летнего животновода из Омской области. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова в своем Telegram-канале.

Россиянин обратился к медикам с жалобами на слабость в ногах, снижение чувствительности с уровня пупка, ограниченную подвижность в грудном отделе позвоночника и появившееся на спине образование. После ряда обследований врачи центра диагностировали у мужчины стеноз позвоночного канала и обнаружили, что в грудном отделе его позвоночника сформировался гнойный абсцесс.

Пациенту провели биопсию, в результате которой медики изучили содержимое абсцесса и выяснили, что в нем присутствуют нити червей-гельминтов. Мужчине поставили диагноз «эхинококковый остеомиелит позвоночника» — редкий случай длительного хронического заболевания, которое развивается в органах при заражении человека одним из видов ленточных червей.

Такой паразит может попасть в организм человека, если проглотить его яйца с водой или во время приема пищи, а также при личном контакте с зараженными им животными. Дальнейшим лечением россиянина займутся врачи и ученые из Кургана и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в Уфе хирурги вытащили из тела пациента паразита длиной более метра. Червь рос в организме мужчины несколько лет, вместе с ним хирургам пришлось вырезать 20 сантиметров кишечника.

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Варвара Родикова
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