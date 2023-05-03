В России обеспокоились ростом числа путешественников из недружественных стран

Депутат ГД Чепа призвал внимательнее следить за путешественниками из недружественных стран

Увеличение числа путешественников из недружественных стран кажется странным, особенно на фоне русофобских настроений, которые демонстрируются, в том числе, в их средствах массовой информации. Необходимо внимательнее смотреть за тем, кто именно въезжает в Россию и с какими целями. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Вопрос о том, из-за чего увеличилось число граждан Финляндии, Польши и стран Балтии, въезжающих в Россию, следует задавать ФСБ, ведь сейчас необходимо быть предельно аккуратными, — сказал Чепа. — Особенно с учетом того, что мы регулярно видим информацию о том, что есть товарищи, которые способствуют проникновению на приграничные территории всевозможных диверсионных групп».

Политик подчеркнул, что необходимо контролировать присутствие в стране подозрительных граждан, а также наблюдать за тем, кто и зачем въезжает в Россию.

«Вряд ли увеличивается именно количество туристов при той оголтелой русофобии, которую мы видим, в том числе, в СМИ недружественных стран», — заметил депутат.

Ранее в погранслужбе ФСБ РФ заявили, что за первый квартал 2023 года количество въехавших в страну зарубежных туристов увеличилось на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Отмечается также, что больше всего в Россию приезжали жители Финляндии, Польши и стран Балтии.