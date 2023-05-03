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11:02, 3 мая 2023Россия

В России обеспокоились ростом числа путешественников из недружественных стран

Депутат ГД Чепа призвал внимательнее следить за путешественниками из недружественных стран

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Увеличение числа путешественников из недружественных стран кажется странным, особенно на фоне русофобских настроений, которые демонстрируются, в том числе, в их средствах массовой информации. Необходимо внимательнее смотреть за тем, кто именно въезжает в Россию и с какими целями. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Вопрос о том, из-за чего увеличилось число граждан Финляндии, Польши и стран Балтии, въезжающих в Россию, следует задавать ФСБ, ведь сейчас необходимо быть предельно аккуратными, — сказал Чепа. — Особенно с учетом того, что мы регулярно видим информацию о том, что есть товарищи, которые способствуют проникновению на приграничные территории всевозможных диверсионных групп».

Политик подчеркнул, что необходимо контролировать присутствие в стране подозрительных граждан, а также наблюдать за тем, кто и зачем въезжает в Россию.

«Вряд ли увеличивается именно количество туристов при той оголтелой русофобии, которую мы видим, в том числе, в СМИ недружественных стран», — заметил депутат.

Ранее в погранслужбе ФСБ РФ заявили, что за первый квартал 2023 года количество въехавших в страну зарубежных туристов увеличилось на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Отмечается также, что больше всего в Россию приезжали жители Финляндии, Польши и стран Балтии.

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Варвара Кошечкина
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