В пожаре в бытовках в российском городе погибли три человека

В Балашихе в пожаре в бытовках на площади 300 кв. м. погибли три человека

В Балашихе в микрорайоне Гагарина во вторник, 2 мая, начался пожар в бытовках. Утром 3 мая возгорание ликвидировали. В результате погибли три человека, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Сообщение о пожаре поступило около 21:00. Его площадь составила 300 квадратных метров. В его тушении приняли участие 53 человека и шесть единиц техники.

В прокуратуре Московской области отметили, что контролируют установление обстоятельств и причин пожара в бытовках. Ведомство проводит надзорные мероприятия.

Ранее в городе Верещагино Пермского края четыре человека, среди которых двое детей, погибли при пожаре в деревянном доме.