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11:45, 3 мая 2023Россия

На российском мусорном полигоне нашли тело новорожденной девочки

На мусорном полигоне в Забайкальском крае нашли тело новорожденной девочки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На мусорном полигоне в поселке Чернышевске Забайкальского края нашли тело новорожденной девочки. Об этом сообщил региональный Следственный комитет на своем сайте.

По информации ведомства, младенца обнаружили 2 мая. Медицинская экспертиза установила, что девочка рождена мертвой.

В данный момент следователи совместно с полицией занимаются розыском матери ребенка. В рамках доследственной проверки силовики опрашивают местных жителей, а также устанавливают беременных женщин, не состоящих на учете.

Похожий случай произошел в апреле в Оренбургской области, где жительница города Бузулука завернула в пакет и выбросила в мусорный бак своего умершего четырехмесячного сына. Следствие выяснило, что мальчик скончался от пневмонии и его мать, испугавшись ответственности, решила избавиться от тела.

Несколькими днями ранее пакет с мертвым младенцем нашли на одном из заброшенных участков СНТ под Калининградом. Следов насильственной гибели на теле ребенка не обнаружили. Матерью малыша оказалась 30-летняя россиянка из города Немана.

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Константин Лысяков
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