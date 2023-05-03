На российском мусорном полигоне нашли тело новорожденной девочки

На мусорном полигоне в Забайкальском крае нашли тело новорожденной девочки

На мусорном полигоне в поселке Чернышевске Забайкальского края нашли тело новорожденной девочки. Об этом сообщил региональный Следственный комитет на своем сайте.

По информации ведомства, младенца обнаружили 2 мая. Медицинская экспертиза установила, что девочка рождена мертвой.

В данный момент следователи совместно с полицией занимаются розыском матери ребенка. В рамках доследственной проверки силовики опрашивают местных жителей, а также устанавливают беременных женщин, не состоящих на учете.

Похожий случай произошел в апреле в Оренбургской области, где жительница города Бузулука завернула в пакет и выбросила в мусорный бак своего умершего четырехмесячного сына. Следствие выяснило, что мальчик скончался от пневмонии и его мать, испугавшись ответственности, решила избавиться от тела.

Несколькими днями ранее пакет с мертвым младенцем нашли на одном из заброшенных участков СНТ под Калининградом. Следов насильственной гибели на теле ребенка не обнаружили. Матерью малыша оказалась 30-летняя россиянка из города Немана.