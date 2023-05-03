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14:39, 3 мая 2023Россия

Стали известны подробности о попытке удара украинских беспилотников по Кремлю

Попытавшиеся ударить по Кремлю украинские беспилотники вывели из строя системами РЭБ

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Беспилотники, которые попытались нанести удар по Кремлю, вывели из строя системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие подробности сообщает пресс-служба Кремля, пишет РИА Новости.

Там уточнили, что два беспилотных аппарата были нацелены на Кремль. «В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — говорится в сообщении.

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О попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль с помощью дронов стало известно ранее 3 мая. Уточняется, что это произошло в ночь на 3 мая. По данным пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин не пострадал. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что изменений в графике главы государства не предвидится.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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