Стали известны подробности о попытке удара украинских беспилотников по Кремлю

Попытавшиеся ударить по Кремлю украинские беспилотники вывели из строя системами РЭБ

Беспилотники, которые попытались нанести удар по Кремлю, вывели из строя системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие подробности сообщает пресс-служба Кремля, пишет РИА Новости.

Там уточнили, что два беспилотных аппарата были нацелены на Кремль. «В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — говорится в сообщении.

О попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Кремль с помощью дронов стало известно ранее 3 мая. Уточняется, что это произошло в ночь на 3 мая. По данным пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин не пострадал. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что изменений в графике главы государства не предвидится.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.