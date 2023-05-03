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20:21, 3 мая 2023Силовые структуры

Россиянин спрятал тело убитого знакомого в лесу под ветками и позвонил в полицию

Житель Подмосковья задушил знакомого под Воронежем и попытался инсценировать его утопление

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Уроженец Подмосковья предстал перед судом по обвинению в убийстве 32-летнего нового знакомого и угоне его мотоцикла под Воронежем. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель следственного отдела по городу Лиски следственного управления СК России по Воронежской области Роман Новиченков.

По данным следствия, поздним вечером 25 мая 2022 года парень распивал спиртное в компании друзей в частном доме в селе Средний Икорец. Спустя время он пошел магазин и познакомился там с 32-летним местным жителем, после чего продолжил выпивать вместе с ним. Ранним утром 26 мая новые знакомые поссорились и стали драться. В ходе потасовки фигурант повалил оппонента на землю и задушил его. Чтобы скрыть преступление, он вывез тело на берег реки Икорец и попытался инсценировать его утопление в воде. Когда этому ему не удалось, он отвез тело в лесополосу возле хутора Соколовский и спрятал тело под ветками. Затем он отогнал мотоцикл жертвы к магазину, чтобы он не стоял возле дома, в котором они вместе выпивали.

Спустя день после совершения преступления он сам позвонил в полицию, признался в содеянном и показал, где спрятал тело. Сейчас он находится в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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