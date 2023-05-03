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13:12, 3 мая 2023Мир

Захарова опровергла информацию о нахождении корабля России у «Северных потоков»

Захарова опровергла информацию о нахождении корабля РФ в районе взрыва «Северных потоков»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Публикации в СМИ Дании, Германии и Швеции о нахождении российского военного корабля SS-750 в районе газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в момент взрыва являются вбросом. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

Дипломат опровергла информацию изданий и указала, что «подобные выдумки» призваны запутать ситуацию. «Первое, что скажет любой журналист, обыватель, любой человек — "а можно посмотреть?" На это есть ответ у датских спецслужб — "эти снимки командование ВС Дании обнародовать не намерено". Знаете почему? Это даже смешно — "в силу их чувствительного характера"», — пояснила представитель МИД.

По словам Захаровой, с 19 по 24 сентября 2022 года Балтийский флот в рамках планового учения отрабатывал практические действия на морских полигонах в восточной и центральной частях Балтийского моря. Она подчеркнула, что корабли не могли находиться в районе совершения подрыва «в связи со значительной географической удаленностью полигонов».

Ранее дайвер Военно-морских сил (ВМС) Дании раскрыл возможный способ ухода диверсантов с места подрыва газопровода. По его мнению, у злоумышленников был доступ к быстроходному автономному подводному аппарату, которые используют ВМС.

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Виктория Кондратьева
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