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16:01, 3 мая 2023Экономика

В России захотели помочь части бизнеса выйти из тени

Глава Минэкономразвития Решетников: бизнес СКФО нужно стимулировать выйти из тени

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Минэкономразвития и Минфин России обсуждают введение дополнительных стимулов, в том числе налоговых, для бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — меры нацелены на вывод компаний из тени. Об этом рассказал глава Минэкономики Максим Решетников, передает ТАСС.

Он отмечает, что такие мероприятия необходимы, поскольку в округе сохраняется высокий, по сравнению со среднероссийским, уровень безработицы и высокая доля теневого сектора. Глава ведомства сказал, что в том числе рассматривается внедрение практики налоговых режимов, аналогичных тем, которые действуют в других регионах.

В середине апреля стало известно о переходе властей от антикризисной программы поддержки экономики к выполнению национальных целей развития и к постепенной нормализации бюджетного процесса. На встрече двух ведомств премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что к приоритетам бюджетно-налоговой политики относятся технологический и финансовый суверенитет, опережающее развитие транспортной инфраструктуры, рост доходов россиян, решение демографических проблем, наращивание связей с дружественными странами и поиск новых партнеров.

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Мария Грушко
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