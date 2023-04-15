Российские власти обозначили переход от «антикризиса» к нормализации

«Ъ»: Минфин и Минэкономики России обозначили переход от «антикризиса» к нормализации

Прошедшая в пятницу, 14 апреля, в правительстве России совместная коллегия Минфина и Минэкономики зафиксировала переход властей от антикризисной программы поддержки экономики к выполнению национальных целей развития и к постепенной нормализации бюджетного процесса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, в таком сдвоенном формате отчетных мероприятий этих ведомств не проводилось с 2011 года. На заседании были представлены параметры макропрогноза, из которого власти будут исходить при формировании следующего бюджета.

Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что приоритеты бюджетно-налоговой политики «постепенно смещаются от антикризисной повестки к реализации национальных целей развития». Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что к таким приоритетам относятся технологический и финансовый суверенитет, опережающее развитие транспортной инфраструктуры, рост доходов россиян, решение демографических проблем, наращивание связей с дружественными странами и поиск новых партнеров.

По прогнозу главы Минэкономики Максима Решетникова, в 2023 году рост ВВП ожидается в 1,2 процента вместо 0,8 процента в сентябрьской версии прогноза за счет роста потребительского спроса при снижении инфляции, отсутствия в этом году индексации тарифов ЖКХ, хорошего урожая и увеличения реальных доходов граждан сразу на пять процентов. Средний курс рубля в этом году оценен в 76,5 рубля за доллар, в дальнейшем ожидается плавное ослабление нацвалюты до 78,8 рубля в 2026 году.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заверил, что низкая цена нефти не помешает исполнению всех бюджетных планов России. По его словам, в ведомстве знают, как обеспечить все планы финансовыми ресурсами.