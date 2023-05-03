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08:09, 3 мая 2023Бывший СССР

Российские военные нанесли удар по месту подготовки ВСУ в Запорожье

Рогов заявил, что российские военные нанесли удар по месту подготовки ВСУ в Запорожье
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военные нанесли удар по месту подготовки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранными инструкторами в городе Запорожье, временно подконтрольном Киеву. Об этом РИА Новости заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, удар по украинским военным, проводящим боевое слаживание, был нанесен на территории карьера в Шевченковском районе Запорожья. В этот момент на полигоне находились в том числе иностранные инструкторы, добавил Рогов.

Ранее Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области на линии фронта в последние дни усилились артиллерийские дуэли.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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