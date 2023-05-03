Песков ответил на вопрос о посещении Путиным резиденции в Кремле после атаки

Песков заявил, что Путин не будет реже посещать резиденцию в Кремле после атаки

Президент России Владимир Путин не будет реже посещать свою резиденцию после попытки атаки на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Telegram-каналу SHOT.

По словам Пескова, глава государства продолжит придерживаться намеченного графика после атаки на Кремль.

Украина дронами атаковала Кремль в ночь на среду, 3 мая. Попытка удара была пресечена системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Путин не пострадал, его в момент попытки атаки в Кремле не было.

В Кремле назвали случившееся покушением на главу государства и террористическим актом, отметив, что после атаки парад Победы 9 мая будет проведен, изменений в этом вопросе нет. Там также заявили, что Россия оставляет за собой право ответить на действия Украины, где и когда посчитает нужным.