Россиянина осудили на 11 лет за убийство девушки из чувства ревности

Жителю Петербурга дали 11 лет за убийство девушки 29 ударами ножа из чувства ревности

Жителя Санкт-Петербурга осудили на 11 лет за убийство 19-летней девушки из ревности, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Новгородской области.

По данным ведомства, в ночь с 12 на 13 июня во дворе дома на улице Большая Санкт-Петербургская молодой человек поссорился с потерпевшей и из чувства ревности нанес ей 29 ударов ножом.

Тело жертвы обнаружили прохожие, они позвонили в полицию. Выяснилось, что к преступлению причастен знакомый девушки 1999 года рождения. Он был задержан.