Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышках дифтерии в России

Роспотребнадзор опроверг распространенные в СМИ сообщения о вспышках дифтерии в России

Роспотребнадзор опроверг сообщение о вспышках дифтерии в России. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников сообщил со ссылкой на пресс-конференцию Росздравнадзора о том, что в Новосибирске стали фиксировать штаммы дифтерии. Он отметил, что палочка не вызывает заболевания, но уже начала циркулировать. В СМИ распространились искаженные сообщения о «распространении» заболевания.

Роспотребнадзор опроверг информацию о вспышках в России дифтерии. В ведомстве подчеркнули, что распространенные в СМИ утверждения о вспышке дифтерии не имеют под собой никаких оснований. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день риски роста заболеваемости дифтерией в России исключены благодаря высокому охвату населения профилактическими прививками.

В действительности, как сообщает ведомство, в 2023 и 2022 годах в России не было зарегистрировано ни одного случая дифтерии. В 2021 году зафиксировано 4 случая, в 2020 году – один случай. Максимальное число заболевших за последние 10 лет было зарегистрировано в 2019 году — всего 5 человек.

Сообщения о распространении дифтерии в России получили широкое распространения в СМИ. В частности, распространил сообщение о вспышке дифтерии «Московский комсомолец». Публикация также была перепечатана изданиями «Владимирские новости», UfacityNews.ru, MedikForum.ru, МедиаПоток и многими другими. На фоне распространения фейков о вспышке заболевания комментарий о возвращении инфекции также дала изданию «Народные новости» иммунолог Ирина Ярцева. Ее заявление также распространилось в СМИ. Специалистку процитировали такие ресурсы, как News.ru, «Московский комсомолец», «Вечерняя Москва» и другие.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».