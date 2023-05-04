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14:07, 4 мая 2023Россия

Стало известно о полете атаковавших Кремль дронов над Подмосковьем

Baza: жители заметили летящие к Кремлю беспилотники еще в Московской области

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Беспилотники, которые в ночь на среду, 3 мая, атаковали Кремль, жители заметили еще в Подмосковье. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Изданию стало известно, что беспилотники, которые заметили на подлете к столице, летели в Подмосковье на сверхнизкой высоте, об их обнаружении в правоохранительные органы сообщали и местные жители. В экстренных службах, и областных ведомствах, как сообщается, сочли сообщения людей «очередным эпизодом истерии с дронами».

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«Там не отработали заявки как положено», — рассказал собеседник издания.

Впоследствии беспилотники перелетели МКАД — только тогда, когда они направились к центру города, сотрудники силовых структур начали докладывать о беспилотниках начальству. Как объяснил источник издания, моментальной реакции сверху не последовало из-за позднего времени и майских праздников.

Украина атаковала Кремль беспилотниками в ночь на среду, 3 мая, в результате оказался поврежден купол Сенатского дворца. Во время атаки президента России Владимира Путина в Кремле не было. Пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о реакции президента на атаку беспилотников, заявил, что Путин никогда не теряет самообладания в экстремальных ситуациях, ведет себя собранно и спокойно.

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Анастасия Шейкина
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