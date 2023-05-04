Москвичи бросились скупать один тип квартир

«Инком-Недвижимость»: спрос на готовые квартиры в Москве вырос в два раза

В апреле 2023 года москвичи бросились скупать готовые квартиры — спрос на вторичном рынке жилья вырос в два раза по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го. Такие данные приводят аналитики компании «Инком-Недвижимость» в своем исследовании, пишет РБК.

При этом относительно марта значения оказались на пять процентов ниже, уточнили эксперты. Рост активности покупателей на вторичном рынке жилья специалисты связывают с переориентацией спроса с новостроек и потенциальным дефицитом ликвидных предложений — самые выгодные варианты на первичном рынке уже распроданы, пояснили в «Инком-Недвижимости».

Средняя цена одного квадратного метра готовых квартир в Москве по итогам апреля достигла 274,9 тысячи рублей, а средняя стоимость лота — 14,26 миллиона рублей. Лидерами по доле доступных для покупки вторичных квартир оказались Центральный (16,1 процента объектов) и Западный (12,5 процента объектов) округа. Далее следуют Восточный АО (10,7 процента), Северо-Восточный АО (10,3 процента), Юго-Восточный АО (10,2 процента), Южный АО (9,6 процента), Юго-Западный АО (9,6 процента), Северо-Западный АО (7,8 процента) и Зеленоградский АО (1,9 процента).

Ранее сообщалось, что средняя стоимость купленной в Москве «вторички» по итогам марта составила 13,8 миллиона рублей. Чаще всего в марте приобретали объекты стоимостью от 15 до 30 миллионов рублей — на них пришлось 33 процента от всех сделок.