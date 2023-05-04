Россияне резко устремились на отдых в одну популярную европейскую страну

АТОР: стоимость путевок на курорты Греции в июне стартует от 123 тысяч рублей

Российские путешественники вопреки введенным в отношении РФ западным санкциям резко устремились на отдых в одну популярную европейскую страну — Грецию. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В компании «Веди Групп» рассказали, что спрос на летние туры в Грецию на 30 процентов выше, чем в 2022 году. Согласно статистике Tez Tour, объемы бронирования уже в два раза опережают прошлогодние показатели. По словам представителей отрасли, из-за курса валют и высокой стоимости авиаперелетов, курорты республики в значительной части стали теперь направлением для состоятельных россиян. «Более 55 процентов бронируемых туров в Грецию в 2023 году — это отели категории пять звезд», — отметили они.

Наиболее выгодные варианты на двоих предлагает туроператор Pegas Touristik: путевка на Крит в начале июня на семь дней стартует от 123 тысяч рублей. В сумму входит перелет, проживание в трехзвездочном отеле и питание на базе завтраков. Также выгодно можно отдохнуть со Space Travel — недельные туры на июнь на двоих в гостиницу категории четыре звезды с завтраками обойдутся в 148 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что туристам из России стали чаще отказывать в шенгенской визе — число невыдачи въездных документов выросло на 20 процентов. Наиболее частыми причинами отказа является некорректное использование предыдущих виз, а также недостаток средств на банковских счетах туристов.

