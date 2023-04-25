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15:00, 25 апреля 2023Путешествия

Россиянам стали чаще отказывать в шенгенской визе

«Ъ»: число отказов туристам из России в шенгенских визах выросло на 20 процентов
СюжетВизы в Европу:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Туристам из России стали чаще отказывать в шенгенской визе — число невыдачи въездных документов выросло на 20 процентов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на замруководителя миграционно-визового отдела Continent Express Юлию Отвагину.

По ее словам, наиболее частыми причинами отказа в оформлении въездных документов в Европу является некорректное использование предыдущих виз, а также недостаток средств на банковских счетах туристов. Легче всего сейчас записаться на подачу документов на визу в Германию, Италию и Грецию. Свободные слоты в визовые центры Испании и Франции россиянам «поймать» сложнее.

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При этом эксперт отметила, что в настоящее время российские туроператоры стали активно предлагать путевки в страны Евросоюза, несмотря на сложности с получением шенгена. «В апреле на оформление виз на страны Шенгенского соглашения приходится 30-40 процентов запросов клиентов, прошлогодние показатели составляли 20 процентов», — рассказала Отвагина, добавив, что до начала геополитического кризиса показатель достигал 70-80 процентов.

Ранее, 21 апреля, Албания отменила сезонный безвизовый въезд для россиян с 1 мая по 30 сентября. Теперь для посещения европейской страны отечественные путешественники должны оформлять визу в соответствии с целью их поездки.

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Валентина Процкова
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