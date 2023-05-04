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18:49, 4 мая 2023Мир

Песков оценил заявление Белого дома о непричастности США к атакам на Кремль

Песков о заявлении Белого дома по атакам на Кремль: власти сказали именно то, что хотели

Фото: Shawn Rain / Unsplash

Российские власти, оценивая заявление Белого дома о непричастности к атакам дронов на Кремль, сказали то, что хотели сказать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы именно сказали то, что хотели», — прокомментировал Песков заявление Белого дома.

Ранее официальный представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби назвал ложными заявления о том, что за атакой дронов на Кремль стоят США. Помимо этого, глава американской национальной разведки Эврил Хейнс заявил, что в настоящий момент Вашингтон не располагает данными, которые подтверждали или опровергали бы причастность Киева к атакам дронов на Кремль.

Беспилотники атаковали Кремль в ночь на 3 мая. Тогда два дрона были выведены из строя российскими военными. В Кремле произошедшее сочли «спланированной террористической акцией». В МИД России также пообещали принять ответные меры на действия Украины, которая может быть причастна к этому инциденту.

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Варвара Кошечкина
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