Названы неожиданные причины хронического насморка

Терапевт Скурр назвал менопаузу и прием лекарств неявными причинами хронического насморка

Развитие хронического насморка может быть обусловлено гормональными колебаниями, уверен врач-терапевт Мартин Скурр. Некоторые другие неожиданные причины этого неприятного заболевания он назвал, отвечая на вопрос читательницы в колонке для Daily Mail.

За советом обратилась жительница города Данди, Шотландия, Джесс Уэбстер. В письме она пожаловалась специалисту, что на протяжении почти 30 лет страдает от постоянного насморка и заложенности носа. «У меня течет из носа круглый год — летом и зимой, в теплую погоду и в холод», — посетовала она.

В ответ на письмо Скурр объяснил, что хронический ринит — довольно распространенная проблема, от которой страдает примерно каждый десятый человек. Чаще всего он вызван аллергией, но спровоцировать его могут и неявные факторы. В частности, по словам врача, неаллергический насморк может начаться в результате раздражения слизистых оболочек носа из-за гормональных изменений из-за менопаузы, беременности и использования оральных контрацептивов. Также это заболевание может быть следствием приема лекарств для терапии гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, эректильной дисфункции и депрессии.

Еще одна неожиданная причина хронического насморка — внешние химические и физические факторы, продолжил Скурр.

По необъяснимым причинам слизистые оболочки носа могут стать чрезмерно чувствительными к целому ряду физических и химических факторов, включая перепады температуры, сухой воздух, загрязнение окружающей среды, стресс, острую пищу и даже духи Мартин Скурр врач-терапевт

Терапевт добавил, что лечения неаллергического ринита не существует, и призвал не злоупотреблять отпускаемыми без рецепта противоотечными спреями для носа. Они приносят краткосрочное облегчение, но в конечном итоге могут привести к ухудшению симптомов и привыканию. К еще более серьезным последствиям приводит длительное применение назальных спреев с кортикостероидами в составе. Они вызывают необратимое истончение слизистой оболочки носа, чрезмерную сухость и дискомфорт, предостерег Скурр.

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