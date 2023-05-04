Двое мужчин постригли подростка в российском автобусе и попали на видео

В Екатеринбурге двое мужчин постригли в автобусе подростка с пышными волосами

В Екатеринбурге двое мужчин постригли подростка в автобусе. Произошедшее попало на видео, запись публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как мальчик с пышной прической стоит посреди салона движущегося автобуса. Один из пассажиров держит его за волосы, периодически дергая голову подростка из стороны в сторону. В это время другой мужчина бреет мальчика предметом, напоминающим машинку для стрижки.

Комментируя произошедшее, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков объяснил каналу, что обращений по поводу инцидента к нему не поступало.

«Я помню еще в 90-е, когда ситуация с бритыми висками была и определенные группы ходили что-то делали, — это не та история», — заявил он, предположив, что подросток был не против стрижки, а мужчины, которые его брили, делали это «весьма профессионально».

В региональном управлении МВД сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде подростки порвали одежду мальчику в кофте с изображением паука и отрезали ему челку.

