Российские учителя посоревнуются в использовании технологий

В России пройдет олимпиада цифрового педагогического мастерства «Лица Сферума-2023»

Образовательный сервис «Сферум» объявил о старте Всероссийской олимпиады цифрового педагогического мастерства «Лица Сферума-2023». Об этом говорится в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Олимпиаду, которая проводится в третий раз, приурочили к Году педагога и наставника. В рамках нее учителя смогут посоревноваться в использовании технологий и на примере учебного профиля «Сферум» в «VK Мессенджере» показать, как в школе можно применять цифровые сервисы. Также они подведут итоги учебного года и предложат школьникам варианты познавательного летнего досуга с применением образовательных инструментов VK.

В этот раз олимпиада впервые пройдет по трем направлениям: «Учителя-предметники и ученики», «Классные руководители и классы» и «Творческие команды: наставники и ученики». В каждом из них участники должны будут разработать, реализовать, а затем описать работу с учениками с помощью «Сферума».

К участию в олимпиаде приглашены команды школьников и педагогов (до 30 человек). Подать заявку можно по ссылке до 15 мая.

Победителей определят до 31 мая. Командам, вошедшим в топ-5, вручат диплом, умную колонку «VK Капсула Нео» с голосовым помощником Маруся, брендированные подарки и настольную игру. Победители в каждом из направлений дополнительно получат ноутбук и набор из 30 колонок «VK Капсула Нео».

Учителя, чьи находки высоко оценят, смогут принять участие в стратегической сессии с экспертами и представителями «Сферума» в Москве. Кроме того, их работы включат в список лучших педагогических практик сервиса.