Байден выразил связанные с искусственным интеллектом опасения

Байден: на разработчиках искусственного интеллекта лежит фундаментальная ответственность

Президент США Джо Байден считает, что на компаниях-разработчиках искусственного интеллекта (ИИ) лежит «фундаментальная ответственность». Об этом он заявил на совещании, которое проводила вице-президент Камала Харрис с представителями четырех компаний, лидирующих в разработке ИИ, передает РИА Новости.

На встречу эту были приглашены представители компаний OpenAI, Anthropic, Microsoft и Alphabet. Американский лидер выразил мнение, что необходимо нивелировать как существующие, так и потенциальные риски, которые несет ИИ для людей, общества и национальной безопасности. При этом речь идет не только о соблюдении прав человека или тайны личной жизни, но и сохранении рабочих мест.

Администрация президента призывает работающие в данной сфере компании к большей открытости относительно особенностей своих разработок. Также необходимо создать условия для тщательных проверок разработок на безопасность и эффективность.

Ранее директор по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Пентагона Крейг Мартелл признался в смертельном страхе перед системами генеративного ИИ. Он назвал чат-бот ChatGPT «идеальным инструментом для распространения дезинформации».