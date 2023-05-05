В Китае напомнили США о российском «поезде смерти»

Sohu: комплекс «Баргузин» способен атаковать авианосцы ВМС США в радиусе до 1000 км

В Китае оценили железнодорожный мобильный комплекс ракетного вооружения «Баргузин». Об этом сообщает Ura.ru.

Журналисты сослались на китайское интернет-издание Sohu, которое описало комплекс как «сухопутный линкор, маневрирующий на бескрайних просторах России». Как утверждает автор статьи, один залп способен уничтожить небольшую страну.

Отмечается, что он способен атаковать авианосцы и наземные цели ВМС США в радиусе 500 или даже 1000 километров, а также стрелять по военным кораблям и авианосцам противника на берегу. В связи с этим в Вашингтоне называют данный проект «поездом смерти».

Также в Китае выразили мнение, что России, чтобы победить в конфликте на Украине и не дать США окончательно вмешаться, нужно использовать все свои силы, в том числе и ядерные.

О создании в России нового БЖРК было объявлено в конце 2012 года. Он призван заменить комплекс 15П961 («Молодец»), стоявший на вооружении с 1989 года до начала 2000-х годов. «Баргузин» планировалось оснащать межконтинентальными баллистическими ракетами РС-24 «Ярс», однако в 2017 году его исключили из госпрограммы вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы.